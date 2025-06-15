رصد أجسام طائرة في سماء الأردن مع استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران

انطلقت صفارات الإنذار بالأردن، عصر الأحد، بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة، وذلك مع استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك في بيان لمديرية الأمن العام (تتبع لوزارة الداخلية)، قالت فيه: "الآن إطلاق صافرات الإنذار".

وأضافت: "في ظل التصعيد العسكري في الإقليم، ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة، نهيب بالجميع البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظاً على السلامة العامة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة".

وفي وقت سابق الأحد، قال جيش الاحتلال إنه اعتراض نحو 28 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران، بينها 20 أطلقت خلال نحو ساعة واحدة، على حد زعمه.

وأشار في بيان سابق أنه اعترض معظم تلك المسيرات "في منطقة بيسان والجليل، والباقي في خليج إيلات"، وفق وكالة الأناضول.

ورغم إعلان جيش الاحتلال تمكنه من اعتراض المسيرات الإيرانية، بدأت طهران موجة ثالثة من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، هي الأولى في وضح النهار.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، إطلاق إيران دفعة صواريخ جديدة باتجاهها، موضحا أنه "عمل على اعتراضها".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى صباح الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 300 مصاب، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.