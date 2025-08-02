نتائج متباينة لوديات الزمالك قبل بداية الموسم

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شهدت تحضيرات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نتائج متباينة على مستوى التجارب الودية التي خاضها الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المُقبل في افتتاح الموسم الجديد للدوري الممتاز.

وخاض الزمالك تحت قيادة مدربه الجديد البلجيكي يانيك فيريرا، 6 تجارب ودية من بينها 3 خلال معسكر الفريق المغلق بالعاصمة الإدارية.

وتنوعت النتائج ما بين انتصارات وهزائم، حيث فاز الزمالك 4 مرات وخسر مرتين، ما سرب الشكوك إلى نفوس متابعيه حول قدرة القافلة البيضاء على تحقيق بداية مظفرة في الدوري هذا الموسم وتعويض الإخفاقات السابقة.

وبدأ الزمالك مشوار التجارب الودية بالفوز على أورانج بهدف، قبل أن يخوض أولى تجار بالمعسكر الخاص ضد فريق رع ويفوز بنفس النتيجة.

كذلك فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 5-4، قبل أن يخسر أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وعقب المعسكر خاض الزمالك تجربتين وديتين كانت الأولى ضد غزل المحلة وحول تأخره بهدف إلى الفوز 2-1، بينما خسر في الودية الثانية ضد فريق بروكسي بنتيجة 3-1.