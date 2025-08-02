مدافع الزمالك السابق ينفي تحذير الدباغ من الانضمام للأبيض

نفى ياسر حمد مدافع نادي الزمالك السابق ومنتخب فلطسين، أن يكون قد حث مواطنه عدي الدباغ المهاجم المميز، من الانضمام إلى القلعة البيضاء.

ودخل الزمالك مؤخرا في مفاوضات من أجل حسم التعاقد مع مهاجم جديد وكان من أبرز المرشحين عدي الدباغ الذي يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

ونسبت تقارير لحمد أنه قد حذر عُدي من الانضمام للأبيض بسبب تأخر صرف المستحقات للاعبين.

وأشار اللاعب للمقربين منه إلى أن عدي تواصل معه بالفعل لكنه لم يقل أي شيء سلبي عن الزمالك رغم قصر الفترة التي لعبها بالقميص الأبيض.

يذكر أن ياسر حمد كان من بين اللاعبين الذين يحق لهم الحصول على مستحقات متأخرة لدى الزمالك، وبسبب مستحقاته تم إيقاف قيد الزمالك، حيث كان يحق له الحصول على ما يعادل مليون جنيها.