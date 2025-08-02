تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري

تضاءلت فرص لحاق أحمد ربيع لاعب خط وسط الزمالك ببداية مشوار فريقه في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في افتتاح الأسبوع الأول من المسابقة.

وتعرض ربيع القادم من البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإصابة على مستوى العضلة الأمامية خلال مشاركته في التجربة الودية ضد وادي دجلة.

وغاب ربيع عن التجربة الودية الأخيرة ضد بروكسي التي أقيمت مساء الجمعة وفاز فيها الأخير بنتيجة 3-1.

ويخضع ربيع لبرنامج تأهيلي خاص استعدادا لبداية الموسم الجديد، لكنه لن يكون بمقدوره المشاركة في المباراة الأولى للزمالك، على أمل أن يكون جاهزا لباقي المباريات خاصة أن الفترة المحددة له من أجل التأهيل تصل إلى أسبوعين.