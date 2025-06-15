محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير في عيد ميلاده الـ33

تفاعل النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، مع التهاني التي تلقاها من جماهيره حول العالم بمناسبة عيد ميلاده الثالث والثلاثين، والذي يوافق اليوم السبت 15 يونيو 2025.

ووجّه صلاح رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال فيها: "شكرًا لكم على تهانيكم بمناسبة عيد ميلادي"، في لفتة حظيت بتفاعل واسع من محبيه.

من جهته، احتفى نادي ليفربول بعيد ميلاد هدافه التاريخي بنشر رسالة تهنئة على حساباته الرسمية، جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد للملك المصري"، مرفقة بصورة للنجم المتوَّج بعدة ألقاب بقميص الريدز.

ويُعد محمد صلاح من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، إذ وُلد يوم 15 يونيو 1992 بقرية نجريج في محافظة الغربية، وبدأ مسيرته الاحترافية في مصر قبل أن يشق طريقه إلى العالمية عبر محطات احترافية بارزة في بازل، وتشيلسي، وروما، ثم ليفربول، حيث سطّر مسيرة استثنائية جعلته من أساطير النادي والكرة العربية.