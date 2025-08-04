لبنان: مسيرات ووقفات حاشدة في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى

أحيا أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى، رفضًا للعدوان المتواصل وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإسنادًا للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وشهدت مختلف المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان مسيرات ووقفات غضب حاشدة، بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، بمشاركة قيادة الإقليم والمناطق والشعب التنظيمية، وممثلي الفصائل واللجان الشعبية والنقابات والمكاتب الحركية.

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة المركزية في مخيم برج البراجنة، قال الناطق باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة: "نقف اليوم أمام عظمة صمود المخيمات الفلسطينية في الشتات، وثباتها على رسالة العودة في وجه مشاريع التهجير والتوطين، رغم استمرار العدوان على شعبنا منذ 77 عامًا".

وأكد دولة أن الشعب الفلسطيني "عصيّ على الانكسار والخضوع"، مضيفًا: "لا قوة في هذا الكون قادرة على كسر إرادتنا أو نزع حقنا في الحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن "العالم يواصل صمته المشين أمام المذابح الجارية في غزة وآلة الاقتلاع في الضفة والقدس، رغم وجود أصوات حرة تقف إلى جانب الحق الفلسطيني".

وشدد على أن "التهجير ليس في قاموس الفلسطينيين، وأن العودة هي المصطلح الوحيد والثابت"، مؤكدًا أن الاحتلال واهم إن ظنّ أنه قادر على إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وأن النضال سيتواصل حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال.

ووجه تحية إلى الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن "تضحياتهم ستثمر نصرًا وحرية، وستبقى الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية هي صمام الأمان لنضال شعبنا في كل أماكن تواجده".

وفي بيان لها، توجهت قيادة "فتح" في لبنان بالتحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، الذين لبّوا نداء نصرة غزة والأسرى، رافعين أصواتهم في وجه الإبادة والتجويع والعدوان المتواصل.

ودعت "فتح" دول العالم إلى وقف صمتها والتجاوب مع نداءات شعوبها لوقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم التهجير القسري، مؤكدة أن "الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وهي حقوق مشروعة أقرتها الشرعية الدولية".

كما رحبت الحركة بمواقف الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل، داعية إلى تنفيذ تلك القرارات دون مماطلة أو تأجيل، "لرفع الظلم التاريخي المستمر منذ نكبة 1948".

ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تعزيز التحركات والفعاليات التضامنية مع فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

واختتمت قيادة "فتح" في لبنان بيانها بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، مشددة على أن وحدة الشعب الفلسطيني التي تجلت في فعاليات هذا اليوم تشكّل حجر الأساس لمواصلة الكفاح حتى دحر الاحتلال وتحقيق الحرية