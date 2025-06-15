 ميرتنز تحقق بطولة سرتوخنبوس للتنس وتضيف اللقب العاشر في تاريخها - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 5:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

ميرتنز تحقق بطولة سرتوخنبوس للتنس وتضيف اللقب العاشر في تاريخها

وكالات
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 5:32 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 5:32 م

أحرزت البلجيكية إليز ميرتنز، المصنفة الـ25 عالميا، لقب بطولة سرتوخنبوس الهولندية للتنس (250 نقطة)، وهو العاشر في مسيرتها، إثر فوزها على الرومانية جابرييلا روزه، 6-3 و7-6 (7-4)، في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وقالت ميرتنز، التي أنقذت 11 كرة حاسمة في نصف النهائي، قبل أن تنتصر على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، الفائزة بلقب نفس البطولة في 2022 و2023، بعد تتويجها اليوم: "كان الأسبوع مدهشا".

ونجحت روزه، المتأهلة من التصفيات، في كسر إرسال ميرتنز لتتقدم 2-1، لكن البلجيكية ردت التحية مرتين، لتحسم المجموعة الأولى 6-3.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال، في منتصف المجموعة الثانية، قبل أن يفرض التعادل نفسه 6-6، ثم حسمت البلجيكية النتيجة لصالحها، بعد جولة فاصلة في مباراة استغرقت ساعة و56 دقيقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك