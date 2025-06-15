ميرتنز تحقق بطولة سرتوخنبوس للتنس وتضيف اللقب العاشر في تاريخها

أحرزت البلجيكية إليز ميرتنز، المصنفة الـ25 عالميا، لقب بطولة سرتوخنبوس الهولندية للتنس (250 نقطة)، وهو العاشر في مسيرتها، إثر فوزها على الرومانية جابرييلا روزه، 6-3 و7-6 (7-4)، في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وقالت ميرتنز، التي أنقذت 11 كرة حاسمة في نصف النهائي، قبل أن تنتصر على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، الفائزة بلقب نفس البطولة في 2022 و2023، بعد تتويجها اليوم: "كان الأسبوع مدهشا".

ونجحت روزه، المتأهلة من التصفيات، في كسر إرسال ميرتنز لتتقدم 2-1، لكن البلجيكية ردت التحية مرتين، لتحسم المجموعة الأولى 6-3.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال، في منتصف المجموعة الثانية، قبل أن يفرض التعادل نفسه 6-6، ثم حسمت البلجيكية النتيجة لصالحها، بعد جولة فاصلة في مباراة استغرقت ساعة و56 دقيقة.