الآلاف يتظاهرون ضد اليمين في برلين وفرايبرج

تظاهر عدة آلاف في شوارع برلين ومدينة فرايبرج غربي البلاد مساء اليوم الأربعاء ضد التطرف اليميني.

وذكر منظمو مظاهرة فرايبورج أن 10 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة، وقدر متحدث باسم الشرطة عدد المتظاهرين بما يتراوح بين 6000 و 7000.

وذكرت الشرطة أن حوالي 3500 شخص تظاهروا في شوارع برلين.

واحتشد المتظاهرون وهم يحملون لافتات مكتوب عليها "النازيون إلى الخارج" وشعارات ضد بيورن هوكه السياسي بحزب البديل من أجل ألمانيا أمام مجلس مدينة برلين.

وجاءت المظاهرات بعد أيام من إشارة تقرير استقصائي إلى أن متطرفين يمينيين وساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا التقوا لمناقشة خطط لترحيل ملايين المهاجرين من ألمانيا.

وذكرت بوابة "كوريكتيف" الإعلامية أنها كشفت تفاصيل عن لقاء في فيلا في بوتسدام في تشرين الثاني/ نوفمبر حضره مسؤولون كبار من حزب البديل من أجل ألمانيا، وعدد من أعضاء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وأعضاء من مجموعة "اتحاد القيم" المحافظة.