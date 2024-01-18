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مركز بحوث الصحراء يتسلم مركز خدمات تنموية بوسط سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 3:02 م

استلم فريق بحثي تابع لمركز بحوث الصحراء، مركز الخدمات التنموية بالدفوف بمدينة الحسنة في وسط سيناء.

وبحسب بيان المركز، وجه الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بسرعة تشغيل مراكز الخدمات التنموية بشبه جزيرة سيناء.

وتابع الفريق، أعمال استلام المركز وتشغيل محطات تحلية ومعالجة المياه؛ استعدادا لتجهيز المركز لمستلزمات التشغيل لخدمة التجمعات التنموية الزراعية القريبة من المركز.

وصرح الدكتور عماد عوض منسق المشروعات التنموية بسيناء، بأن المركز وجه أنشطته البحثية والتطبيقية لخدمة التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء.

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