سول: لا توجد خطط لإجراء مناورات برية مع واشنطن وطوكيو

صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنه لا توجد لديها خطط لإجراء مناورات عسكرية برية مع الولايات المتحدة واليابان، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وجاء ذلك ردا على سؤال يتعلق بتقرير صحفي محلي بشأن القيام بمثل تلك المناورات، حيث أكد المتحدث باسم الوزارة، جون ها كيو، اليوم على أن الوزارة لا تخطط لإجراء أي تدريبات فوق الأرض.

وردا على سؤال آخر عما إذا كان يقتصر ذلك على الأراضي الكورية، قال المتحدث إنه حسب عمله لا توجد أي خطط مماثلة في أي مكان.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وان شيك، ونظيريه الأمريكي لويد أوستن، والياباني مينورو كيهارا، اتفقوا على إجراء مناورات ثلاثية منتظمة بدءا من شهر يناير من العام الجاري، وذلك خلال مباحثاتهم التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي.

وبناء على ذلك، أجريت مناورات بحرية بين الدول الثلاث في الفترة من 15 وحتى 17 من يناير الجاري، في المياه الدولية بجنوب جزيرة جيجو الكورية، بمشاركة 9 سفن، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "كارل فينسون".