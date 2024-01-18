 تشكيل غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في افتتاح الجولة الثانية لأمم أفريقيا - بوابة الشروق
الخميس 18 يناير 2024 3:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تشكيل غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في افتتاح الجولة الثانية لأمم أفريقيا

أمير نبيل
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 3:00 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 3:00 م

أعلن منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو عن تشكيلتيهما لمباراة افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخبان على ملعب الحسن واتارا وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وضم تشكيل غينيا بيساو كل من: "أورابين دجوكو – فالي كاندي – مارسيلو ديالو – سوريانو ماني – جيفرسون إنكادا – ألفا سيميدو – موريتو كاساما – ماورو تيكسيرا – فيجيريدو دا سيلفا – ماما بالدي – فرانكولينو ديو.

وضم تشكيل غينيا الاستوائية كل من : جيسوس اونو – كارلوس أكابو – باسيلو ندونج – إيستيبان فيرنانديز – ساؤول كوكو باسي – فيدريكو بيكورو – جوزيه ماشين ديكومبو – جوزيه أنتونيو بواتشو – بابلو جانيت – إيبان سلفادور – إيميليو نسوي

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد تعادل في الجولة الأولى مع نيجيريا بهدف لمثله، أما منتخب غينيا بيساو فقد خسر من مضيف البطولة المنتخب الإيفواري بهدفين دون رد.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك