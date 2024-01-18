تشكيل غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في افتتاح الجولة الثانية لأمم أفريقيا

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أعلن منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو عن تشكيلتيهما لمباراة افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي المنتخبان على ملعب الحسن واتارا وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وضم تشكيل غينيا بيساو كل من: "أورابين دجوكو – فالي كاندي – مارسيلو ديالو – سوريانو ماني – جيفرسون إنكادا – ألفا سيميدو – موريتو كاساما – ماورو تيكسيرا – فيجيريدو دا سيلفا – ماما بالدي – فرانكولينو ديو.

وضم تشكيل غينيا الاستوائية كل من : جيسوس اونو – كارلوس أكابو – باسيلو ندونج – إيستيبان فيرنانديز – ساؤول كوكو باسي – فيدريكو بيكورو – جوزيه ماشين ديكومبو – جوزيه أنتونيو بواتشو – بابلو جانيت – إيبان سلفادور – إيميليو نسوي

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد تعادل في الجولة الأولى مع نيجيريا بهدف لمثله، أما منتخب غينيا بيساو فقد خسر من مضيف البطولة المنتخب الإيفواري بهدفين دون رد.