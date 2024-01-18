غينيا الإستوائية تهزم بيساو برباعية وتتصدر المجموعة الأولى بأمم إفريقيا

حقق منتخب غينيا الإستوائية فوزًا ثمينًا على نظيره غينيا بيساو بنتيجة 4 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب إبيمبي الأوليمبي مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويدين منتخب غينيا الإستوائية بالفضل للاعبه إيميليو إنسوي في تحقيق الانتصار اليوم، بعد تسجيله 3 أهداف «هاتريك» في مرمى غينيا بيساو، فيما أضاف الهدف الرابع زميله جوزيت ميراندا.

بينما جاء الهدف الأول لمنتخب غينيا بيساو من هدف ذاتي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف الهدف الثاني اللاعب خوسي كوريا في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز غينيا الإستوائية بنتيجة 4 -2.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب غينيا الإستوائية رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا، فيما تجمد رصيد غينيا بيساو دون نقاط بالمركز الأخير.