 الداخلية الألمانية ستحصل على مزيد من الأموال لتنسيق شئون الهجرة واللجوء في 2024 - بوابة الشروق
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الداخلية الألمانية ستحصل على مزيد من الأموال لتنسيق شئون الهجرة واللجوء في 2024

برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 4:02 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 4:02 م

أعلنت لجنة شئون الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس، منح وزارة الداخلية أموالا إضافية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

ووافقت اللجنة اليوم خلال جلسة التنقيح الخاصة بميزانية عام 2024 على منح أموال إضافية بقيمة 200 مليون يورو تقريبا.

وأوضح السياسي الألماني تورستن ليب، المعني بالإعلان عن نتائج اللجنة، أنه سيتم تعزيز الهيئة بالأفراد، وسيتم الاستثمار أيضا في التجهيزات التقنية وتكنولوجيا المعلومات لأجل الإسراع من التعامل مع طلبات اللجوء.

وأضاف ليب أن لجنة شؤون الميزانية مهددت أيضا الطريق لإجمالي 95 مليون يورو إضافية لتوسيع نطاق السجل المركزي للأجانب، وقال: "الحاجة لعمالة جديدة لأجل اقتصادنا ولأجل العدد المتزايد من طلبات اللجوء تضع الإدارة المعنية بالهجرة على حدود قدراتها".

وتابع أنه من المقرر إعادة بناء السجل المركزي للأجانب ليصير منصة محورية شاملة عبر السلطات الألمانية خلال الأشهر القادمة، وأضاف أنه سيتم أتمتة عمليات سير العمل التي يتم تنفيذها يدويًا حتى الآن، وقال: "سيصبح سير العمل أكثر إحكاما وأكثر وضوحا وأكثر سرعة".

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