فحص 1409 مواطنين في قافلة طبية بقرية أم الرزق بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة في قرى المحافظة، والتي تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكل المناطق.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه تم إطلاق قافلة في قرية أم الرزق، التابعة لمركز كفر سعد، خلال يومي الأربعاء الخميس، وذلك ضمن خطة شهر يناير الجاري.

وأكد "عبد الجواد"، أن القافلة تردد عليها 1409 مواطنين، تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، حيث بلغ عدد العيادات بالقافلة 12 عيادة، و10 تخصصات طبية، وتحويل 23 حالة للمستشفيات، و6 قرارات نفقة دولة، وإقامة 10 ندوات، بحضور 165 مواطنًا، والكشف على 160 مواطنًا في مبادرة "افحص واطمن" للاكتشاف المبكر للضغط و السكر، و53 حالة أشعة عادية، و59 حالة فحص بالسونار، و437 تحليل معمل دم، وإجراء 56 تحليل معمل طفيليات.