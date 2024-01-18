جالانت يزعم: حماس باتت أكثر ضعفا ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إنه لا حل كامل لمناطق المقاومة في غزة، مدعياً أنهم دمروا الأطر التنظيمية لحركة حماس في شمال غزة.



ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن جالانت زعمه أن حماس "باتت أكثر ضعفا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة".



وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن عليهم الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال، مشيراً إلى أنهم لا يرغبون في الوصول إلى حرب هناك، ويريدون إعادة مواطنيهم إلى هناك بأمان.



وتابع: "هناك تطورات خطيرة قد تحتم علينا الانجرار نحو الحرب في الشمال. وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم".