 جالانت يزعم: حماس باتت أكثر ضعفا ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جالانت يزعم: حماس باتت أكثر ضعفا ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة

هدير عادل
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 7:25 م
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إنه لا حل كامل لمناطق المقاومة في غزة، مدعياً أنهم دمروا الأطر التنظيمية لحركة حماس في شمال غزة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن جالانت زعمه أن حماس "باتت أكثر ضعفا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن عليهم الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال، مشيراً إلى أنهم لا يرغبون في الوصول إلى حرب هناك، ويريدون إعادة مواطنيهم إلى هناك بأمان.

وتابع: "هناك تطورات خطيرة قد تحتم علينا الانجرار نحو الحرب في الشمال. وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم".

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