مشاهير عالميون يدعمون مقاضاة إسرائيل على أعمال الإبادة في غزة

أعلن 29 ممثلا عالميا عن دعمهم قضية اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعة" في غزة رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية عبر تلاوتهم الاتهامات الموجهة لتل أبيب في جلسات المحكمة ونشرها في موقع يوتيوب.

وحظيت مقاطع الفيديو المنشورة على قناة "مهرجان فلسطين للأدب" بموقع يوتيوب على 6 أجزاء بآلاف المشاهدات لكل جزء، فضلا عن مئات الآلاف من المشاهدات في منصة إكس.

ومن بين المشاهير الذين أعادوا قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، ممثلي مسلسل "كراون - التاج" خالد عبد الله وتوبياس مينزيس، وممثلو مسلسل "صراع العروش" تشارلز دانس، وكاريس فان هوتن، ولينا هيدي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

إلى جانب، الممثل آدم بكري المولود في إسرائيل، والممثل اليهودي والاس شون، والممثلة سينثيا نيكسون التي شاركت في حملة إضراب عن الطعام للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة أمام البيت الأبيض.

و29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر، حيث دخلت صور الأناضول بين الأدلة المقدمة في القضية.

وعقدت المحكمة في لاهاي يومي 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى.