افتتح المطرب اللبناني راغب علامة، فقرته بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكرم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بأغنيته «فرق كبير».

وعبر راغب علامة عن سعادته بالتواجد في الحفل الذي يعده ليلة الحنين والوفاء، حيث كشف أن علاقته به بدأت في التسعينيات، وكانوا يسهرون الليالي سويا في العمل من أجل إسعاد الناس.

وكشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أثناء حفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، عن حفل تكريم للموسيقار الراحل عمار الشريعي، كما عبر عن سعادته بتواجد صلاح الشرنوبي، وامتنانه لصداقتهم القديمة، حيث كان الشرنوبي أول من أمن به ولحن له أغانيه.

وافتُتح حفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، والذي يقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بألحان أغنية «حرمت أحبك» تحت قيادة المايسترو تامر فيضى.

ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، وتنقل قناة «مزيكا» الحفل على الهواء مباشرة من العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.