وزيرة الداخلية الألمانية تدافع عن مشروع قانون يهدف لتسهيل الترحيلات

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأنها ترى أن الإجراءات المخطط لها للإسراع من الترحيلات تعد ضرورية من أجل الحفاظ على القبول المجتمعي لأجل حماية اللاجئين.

وقالت فيزر لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "من خلال حزمتنا التشريعية نعمل على إلزام أي أشخاص ليس لديهم حق في البقاء بمغادرة بلادنا على نحو أسرع".

وأضافت أنه من خلال مجموعة منالاجراءات المبتكرة سيتم الحيلولة دون هرب واختفاء أشخاص قبل أن يتسنى ترحيلهم.

جدير بالذكر أنه من شأن المسودة الخاصة بما يسمى بقانون تحسين الإعادة أو الترحيل الذي سيتشاور البرلمان الألماني "بوندستاج" بشأنه اليوم الخميس بشكل نهائي، أن يسهم في ترحيل مزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم حق في البقاء من خلال تسهيلات في الإجراءات.

يشار إلى أنه غالبا ما تخفق ترحيلات من ألمانيا حاليا لمثل هؤلاء الأشخاص، لعدة أسباب من بينها مثلا أنه لا يمكن العثور على هؤلاء الأشخاص. ولهذا السبب من المقرر ضمن مشروع القانون تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم) من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.

وقالت فيزر للصحيفة الألمانية: "هذه الإجراءات التقييدية ضرورية كي يمكننا مواصلة الوفاء بمسؤوليتنا الإنسانية تجاه الأشخاص الذين يجب حمايتهم من الحرب والإرهاب ، مثل الـ1ر1 مليون لاجئ القادمين من أوكرانيا".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "وهذه الإجراءات التقييدية تعد ضرورية أيضا كي يمكننا الحفاظ على القبول المجتمعي لحماية اللاجئين وكي ينجح الاندماج".