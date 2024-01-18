وزير الصناعة الأردني يعلن ارتفاع أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا بنسبة 160%

صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، اليوم الخميس، أن أسعار شحن الحاويات من الصين وشرق أسيا، ارتفعت لما يتراوح بين 160% إلى 200%، بعد أزمة الملاحة في مضيق باب المندب.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الشمالي، قوله إن «ما يحدث في مضيق باب المندب له أثر على ارتفاع أسعار شحن الحاويات، وهو ما سيدفع الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات مماثلة لما تم اتخاذه في أزمة جائحة كورونا، بتحديد سقوف سعرية لشحن الحاويات المحملة بالسلع الأساسية».

وجاءت تصريحات الوزير الأردني خلال لقائه مع اللجنة المالية النيابية، قال فيها إن «الوزارة خاطبت شركة الصوامع المملوكة للحكومة للسماح للقطاع الخاص بالتخزين بسعر التكلفة».

وأكد الشمالي، للنواب أن «مخزون مادة القمح في الأردن، يكفي لمدة 10 أشهر، ومادة الشعير تكفي لمدة ثمانية أشهر، والمواد الغذائية الأخرى مخزوناتها تزيد عن شهرين».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أظهرت بيانات التداول التجارية ارتفاع أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس، على خلفية المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ووفقا لبيانات التداول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر مارس المقبل بنسبة 0.35 بالمئة إلى 78.15 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام «غرب تكساس» الوسيط بنسبة 0.54 بالمئة إلى 72.87 دولارا.