حماس: نشر قوائم الأسرى قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار

قال مكتب إعلام الأسرى بحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن نشر الاحتلال الإسرائيلي لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار، هو إجراء يخص الاحتلال.

وأضاف في بيان، نشرته الحركة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق».

وأشار إلى أنه «سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار».

وفي وقت سابق، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن قوائم أسماء المحررين التي نشرت من قبل الاحتلال، نشرت لإتمام بعض الإجراءات القانونية تخص الاحتلال.

وأضافت في بيان مشترك مع نادي الأسير، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أن «كل هذه القوائم المترجمة هي قوائم من (مصلحة السجون).».

وذكرت أن «فصائل المقاومة ذات الصلة المباشرة في عملية التبادل، أو حتى المؤسسات المختصة لم تنشر أي قوائم رسمية لمن سيتم الإفراج عنهم».

وأشارت إلى أن «أعداد الأسرى الذين سيتم تحريرهم مرتبطة بشكل أساسي بأعداد الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة وبحالتهم الصحية».

ولفتت إلى «الإعلان الأسماء المحررين كما كانت الآلية المتبعة في الدفعات السابقة التي تمت في شهر نوفمبر 2023، وفق آلية متدرجة، على مدار المرحلة المقررة لإتمامها وخلال أيام التبادل».

من جهتها، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم السبت، أسماء 737 أسيراً فلسطينيا سيفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، بينهم زكريا الزبيدي وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع عام 2021.

وذكرت قناة «ريشت كان» العبرية أن 1904 أسرى سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.