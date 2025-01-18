بلدية رفح تناشد الفلسطينيين التريث وعدم الاستعجال في العودة إلى المناطق الخطرة

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أعلن رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي، عن استعداد البلدية لتنفيذ خطة متدرجة لإعادة فتح الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة فور انسحاب قوات الاحتلال.

وأوضح في بيان نشرته البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، أن الخطة تتضمن إزالة الركام والمخلفات التي خلفها العدوان، وتأهيل الطرق لضمان استئناف الحياة الطبيعية وحركة المرور بأمان.

وأشاد «الصوفي»، بصمود وتضحيات أهالي رفح الذين أجبروا على النزوح قسرًا، وتركوا منازلهم وممتلكاتهم لمدة ثمان أشهر تجرعوا خلالها شتى أنواع العذاب والظلم.

وأضاف: «لقد كانت فترة عصيبة تحمل خلالها أهل رفح معاناة التهجير القسري، ولكن صمودهم وصبرهم كان مصدر إلهام وفخر لنا جميعاً».

كما دعا المواطنين إلى التريث وعدم الاستعجال في العودة إلى المناطق الخطرة، مشدداً على ضرورة إفساح المجال أمام طواقم الطوارئ والفرق المختصة للعمل على إزالة الألغام والمخاطر الأخرى.

وأكد أن البلدية ستبذل كل جهد ممكن لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وذكر أن طواقم البلدية ستعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم الخدمات الأساسية وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وقال: «نعول على وعي المواطنين وتكاتفهم لإنجاح هذه المرحلة، فمعاً نستطيع بناء مستقبل أكثر أمناً».