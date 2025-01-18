حماس: أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان ضد شعبنا والانسحاب رغم محاولات نتنياهو

علقت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، على «مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزَّة».

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن «معركة طوفانُ الأقصى جسَّدت تلاحم الشعب الفلسطيني العظيم مع مقاومته المظفرة، وحطّمت غطرسة العدو»، مضيفة: «معركة طوفانُ الأقصى قرَّبتنا أكثر نحو زوال الاحتلال والتحرير والعودة، بإذن الله».

وأضافت: «أرغمْنا الاحتلال على وقف العدوان ضدَّ شعبنا والانسحاب، رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر».

وأشارت إلى أن «الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلاَّ في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية».

وأكدت: «دماء أبناء شعبنا الذين ارتقوا في حرب الإبادة لن تذهب هدراً، ولن تسقط بالتقادم، وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون عليها مهما طال الزَّمن».

وواصلت: «واجب الوقت الآن هو البدء الفوري في إنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وإيواؤه وتضميد جراحه، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار والبناء، وهذا ما عملت عليه قيادة الحركة من اليوم الأوَّل».

وأوضحت أن «بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار».