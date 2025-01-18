نشر المخرج محسن رزق، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مقطع فيديو من بروفات مسرحيته الجديدة "الملك وأنا" وهي من بطولة الفنانة داليا البحيري، ليعلن من خلاله عن باقي أبطال العرض.

ويجري المخرج محسن رزق بروفات مكثفة للعرض ومن المقرر افتتاح المسرحية خلال الفترة المقبلة.

العرض من إنتاج قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وهي مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، تدور حول ملك جزيرة "سيان" الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تُدعى "ياسمين" لتعليم أبنائه، وتتسبب اختلافات الثقافات بين المدرسة وأبناء الملك في حدوث مواقف طريفة وصراعات ثقافية مثيرة.

المسرحية مستوحاة من مذكرات أنا ليونوينز، وبطولة داليا البحيري وفريد النقراشي وهدى هاني وخالد إبراهيم وهبة محمد وعلاء عيد ووفاء السيد ونور الشرقاوي وليلي ويوسف وكريم، الديكور من تصميم الدكتور حمدي عطية، وملابس الدكتورة مروة عوده، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، وموسيقى عصام كاريكا، وأشعار عادل سلامة، وجرافيك جون بهاء.