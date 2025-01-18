جوتيريش يؤكد ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وسيطرة الدولة اللبنانية على الأسلحة في مختلف الأراضي اللبنانية.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، في ختام زيارته إلى لبنان "من الضروري أن نرى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية والانتشار المتزامن للقوات المسلحة اللبنانية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في الإطار الزمني المتفق عليه".

وأكد أنه "لا بد من احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ولابد أن تتمتع الدولة اللبنانية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أن "قرار مجلس الأمن رقم 1701 واضح وهو أنه يجب أن تكون المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من جميع الأفراد المسلحين والأصول والأسلحة - باستثناء تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

ورأى أن "وقف الأعمال العدائية هش، ولكنه صامد"، داعيا كلا الطرفين وكل من يتمتع بالنفوذ، "إلى ضمان الوفاء بالالتزامات. وشدد على أنه يجب استخدام الآلية التي تم إنشاؤها حديثا لمعالجة القضايا العالقة".

ودعا إلى "ضمان سلامة وأمن وحرية حركة قوات اليونيفيل بشكل كامل"، قائلاً "من الأهمية بمكان أيضا أن ننظر إلى ما هو أبعد من فترة الستين يوما، من أجل البدء في العمل على تنفيذ القرار 1701 بالكامل في جميع أبعاده هذه المرة".

وأضاف جوتيريش أنه "مع وجود رئيس دولة وحكومة، بمجرد تشكيلها، سيكون لبنان في وضع يسمح له بتلبية احتياجات شعبه وبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أراضيه"، منبها إلى أن هناك تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن "احتياجات إعادة البناء كبيرة، ولكنها ليست مستعصية على الحل"، مضيفاً أنه "بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات اللبنانية والشركاء، ستكثف الأمم المتحدة دعمها للتعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان".

وأوضح أن "العديد من الإسرائيليين كانوا ضحايا، حيث قلب الصراع حياتهم رأسا على عقب"، معربا عن أمله في أن "يتمكن الجميع من كلا الجانبين قريبا من العودة إلى المناطق التي عاشوا فيها واستئناف حياتهم اليومية".

وأشار إلى أن "الوضع في المنطقة يتطور بسرعة، مع التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، فضلا عن التطورات في سوريا المجاورة".

وأشاد بحكومة وشعب لبنان على تضامنهما طويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، مضيفا: "إن روح التضامن هذه هي التي يجب على العالم أن يظهرها لشعب لبنان".

ورداً على سؤال عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أمين عام الأمم المتحدة إنه "كان يطالب منذ اليوم الأول بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن الرهائن والسماح بحرية الوصول إلى المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وأضاف "أنا على يقين تام من أننا سنبدأ غدا في تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، وهي أنه لن يكون هناك المزيد من القتال، وأنه سيتم تسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة، والبدء في إطلاق سراح الرهائن".

وعن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، قال جوتيريش إن الوكالة ما زالت تعمل في غزة والضفة الغربية، مضيفا "لا ننوي إيقاف عملياتنا، ما لم توقفها إسرائيل".