نتنياهو: بايدن وترامب منحا إسرائيل دعما كاملا في العودة للقتال إذا تطلب الأمر ذلك

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زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأنه حين يلتحم الشعب الإسرائيلي فلا قوة تكسره.

وأكد نتنياهو، بأنه سيعيد جميع المحتجزين إلى إسرائيل وبموجب الاتفاق الذي تم سيعود منهم 33 معظمهم أحياء، بحسب موقع "الجزيرة.نت " الإخباري.

وأشار نتنياهو إلى أنهم مصممين على إتمام أهداف الحرب بإعادة المحتجزين وتدمير حماس.

وأوضح أنه لن يستكين في سعيه لاستكمال الهدف باستعادة المحتجزين.

وتعهد نتنياهو باستكمال تنفيذ كافة أهداف الحرب، علي حد قوله.

ولفت نتنياهو إلى أن الرئيسان الأمريكي جو بايدن ودونالد ترامب منحوا إسرائيل دعما كاملا في العودة للقتال إذا تطلب الأمر ذلك.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق هي وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأوضح أن ترامب تعهد بالإفراج عن كافة الأسلحة التي علقت في عهد بايدن.

وتابع: "سنزيد عدد قواتنا في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) والمنطقة العازلة في غلاف غزة".