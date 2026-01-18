كنائس الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد الغطاس في نهر الأردن



• أقيم على ضفة النهر وغطس واغتسل المحتفلون في مياه موقع "المغطس" الخاضع لسيطرة إسرائيل..

احتفلت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي (الروم الأرثوذكس) في فلسطين، الأحد، بعيد الغطاس في مياه نهر الأردن، على الحدود بين الأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية.

وشهدت المناسبة تعميد مئات المسيحيين الفلسطينيين والأجانب من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية في مياه النهر، إحياءً لذكرى الغطاس، بحسب مراسل وكالة الأناضول.

ويعتقد المسيحيون أن موقع “المغطس” على نهر الأردن هو المكان الذي تعمّد فيه النبي عيسى عليه السلام على يد القديس يوحنا المعمدان.

وترأس رجال دين قداسًا دينيًا على ضفة النهر، قبل أن يتقدم المشاركون للتعميد في مياهه.

ويقع موقع “المغطس” على نهر الأردن الفاصل بين فلسطين والأردن، فيما تسيطر إسرائيل على كامل الجانب الغربي من النهر، وتطلق على الموقع اسم “قصر اليهود”.

ورغم برودة المياه، أقدم عدد من الحجاج على الغوص فيها، باعتبارها ذات قدسية دينية عالية لدى المسيحيين.

ويضم الموقع، الذي يقع على بعد نحو 9 كيلومترات شمال البحر الميت، منطقتين أثريتين رئيسيتين، هما تل الخرار المعروف باسم “تلة مار إلياس” أو “النبي إليا”، ومنطقة كنائس يوحنا المعمدان القريبة من مجرى النهر.

ويحتوي المكان على آثار تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي، تشمل كنائس ومعابد صغيرة وأديرة وكهوف استخدمها النساك، إضافة إلى برك مخصصة لطقوس التعميد.

وفي عام 2015، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الموقع على قائمة التراث العالمي تحت مسمى “موقع المعمودية”.