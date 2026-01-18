فيورنتينا يهزم بولونيا بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق فيورنتينا فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب بولونيا بنتيجة 2-1، في مواجهة حملت طابعًا إنسانيًا خاصًا بعد وفاة رئيس النادي روكو كوميسو، حيث قدّم لاعبو «الفيولا» أداءً قتاليًا وأهدوا الانتصار لذكراه.

وساد الصمت أرجاء ملعب ريناتو دالارا قبل البداية بدقيقة حداد، قبل أن يفرض فيورنتينا إيقاعه مبكرًا، رغم إلغاء هدف أول بداعي التسلل.

ولم يتأخر التقدم كثيرًا، إذ افتتح رولاندو ماندراجورا التسجيل في الدقيقة 19 بعد متابعة سريعة لتمريرة عرضية، محتفلًا بقميص يحمل اسم كوميسو.

واصل الضيوف ضغطهم، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول نجح روبرتو بيكولي في مضاعفة النتيجة مستغلًا هجمة مرتدة سريعة، وسط جدل تحكيمي حُسم عبر تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

في الشوط الثاني، حاول بولونيا العودة ورفع نسق اللعب، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي وحارس متألق، قبل أن يقلّص جيوفاني فابيان الفارق في الدقيقة 88 برأسية قوية.

ورغم الدقائق المتوترة في الوقت بدل الضائع، حافظ فيورنتينا على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، يعزز فيورنتينا موقعه في جدول الدوري الإيطالي، بينما واصل بولونيا معاناته على أرضه، حيث لم يحقق أي انتصار منزلي منذ نوفمبر 2025.