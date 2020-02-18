هدى أمين

قال المهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، ومدير مصنع 300 الحربي، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت افتتاح مصنع للأسلحة المتوسطة والألواح الشمسية مؤكدًا أن منتجات المصنع محلية الصنع بالكامل.

وأكد «عزت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الإثنين، أن القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس السيسي حرصت على زيارة المصنع وافتتاحه حتى يرى المواطنون بالكامل الصناعة المصرية الحربية من خلال زيارته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح عدد من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربى» والتابعة لوزارة الانتاج الحربى.

وانتهت وزارة الإنتاج الحربى من تصنيع أول لودر مصرى الصنع يحمل فئة «L D900»، والذي جرى تصنيعه بالكامل داخل مصانع وورش وزارة الإنتاج الحربي، ويبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه 3.2 متر، وارتفاعه 3.5 متر ووزنه 24.6 طنًا وأقصى حمولة 10 أطنان، وقدرة المحرك 335 حصانا وسعة المحرك 10.8 لتر وأقصى سرعة 40 كم/ ساعة والمدة الزمنية للتحميل والتفريغ 11.8 ثانية ويوجد به الوضع البطيء لنظام الهيدروليك.

https://youtu.be/-njxK3CGScA