ألمانيا: اليسار يطلب تقريرا عن معتقلي خلية إرهابية يمينية

في أعقاب اعتقال عدة أشخاص يشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية يمينية في ألمانيا، طلب حزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني "بوندستاج" إصدار تقرير عن المشتبه بهم حتى موعد انعقاد الجلسة القادمة للجنة الشؤون الداخلية بالمجلس.

وقالت خبيرة شؤون السياسة الداخلية بالحزب المعارض، أولا يلبكه، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "أتساءل بصفة خاصة عمّا إذا كان مخبرون سريون تابعون للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) تورطوا في ذلك".

وأضافت يلبكه أنه في كثير من الأحيان "ساهمت الأجهزة الاستخباراتية نفسها في تشكيل هياكل يمينية أو حمت بنفسها هذه الهياكل كي لا يتم تهديد مصادرها، مثلما حدث مثلا مع جماعة النازيين الجدد (الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض) إن إس يو".

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هناك شخصا تابعا للشرطة أيضا ضمن اليمنيين المشتبه فيهم المعتقلين.

وجرى الإعلان يوم الجمعة الماضي عن إيقاف موظف إداري بالشرطة مؤقتا عن العمل، وهو أحد المعتقلين.

وأكدت وزيرة العدل الاتحادية كريستيانه لامبرشت ضرورة اتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد الكراهية على الإنترنت، قائلة: "هذه الواقعة تُظهر مجددا كيف يتحد متطرفون من أجل مهاجمة أشخاص في بلادنا ومهاجمة ديمقراطيتنا".

وهناك اشتباه في أن أعضاء الخلية الإرهابية اليمينية المشتبه بها التي يقودها فرنر إس، المصنف على أنه إرهابي محتمل، كانت تخطط لشن هجمات على ستة مساجد في مدن صغيرة في ألمانيا. وتعتبر تلك الخطط "حالة يتم التعامل معها بمنتهى الجدية" داخل الدوائر الأمنية.

يذكر أن قضاة التحقيق بالمحكمة الاتحادية العليا أصدروا أوامر اعتقال ضد 12 شخصا بعد حملات أمنية تم شنها في ست ولايات اتحادية يوم الجمعة الماضي.