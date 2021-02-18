الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

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أكد الأمير البريطاني تشارلز، أهمية تلقي أي من لقاحات كوفيد-19 وذلك إزاء عدم الثقة فيها ولا سيما بين الأقليات العرقية في البلاد.

وقال وريث العرش البريطاني في رسالة مصورة نشرت اليوم الخميس: "اللقاحات سوف تنقذ الأرواح وتحول دون مرض خطير وتحمي جهاز الصحة وتساعد في عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وأعرب الأمير عن حزنه لوجود تفاوت كبير في تقبل اللقاح، ووصف رفض البعض أخذ الجرعة بـ"المأساة".

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، فإن 85% من البالغين مستعدين للحصول على لقاح كوفيد-19.

غير أن الحكومة قلقة من حقيقة أن أجزاء كبيرة من السود والأسيويين وغيرهم من مجتمعات الأقليات العرقية تشكل نسبة غير متناسبة من هؤلاء الذين يرفضون الحصول على اللقاح.

وخلال الفعاليات التي أجريت عبر الإنترنت الخاصة بمنظمة "بريتش أسيان تراست"، استشهد عمدة لندن صادق خان بدراسة والتي أشارت إلى أن الأشخاص من أصول جنوب أسيوية أكثر احتمالا خمس مرات للوفاة جراء كوفيد-19 مقارنة بالأشخاص البيض.

ويقول الخبراء إن التشكك نابع من عدم الثقة في مؤسسات الدولة، والمعلومات المضللة التي توزع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقلة الوصول إلى مراكز التطعيم.