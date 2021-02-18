 الانتهاء من رصف 8 شوارع رئيسية بمركز أبو قرقاص بالمنيا لتقليل الحوادث - بوابة الشروق
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الانتهاء من رصف 8 شوارع رئيسية بمركز أبو قرقاص بالمنيا لتقليل الحوادث

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 4:52 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 4:52 م

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، عن استكمال أعمال رصف 8 شوارع رئيسية بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا؛ لتقليل الحوادث.

 

وأكد الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، أن الطرق الهامة التي سيتم رصدها منها: "زاوية حاتم وكوبري بلنصورة، وطريق الكسان ومنشأة دعبس، وطريق أبوقرقاص البلد، وطريق النحال، والبربا وصنيم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، بالإضافة لرفع كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

 

وأضاف أن ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة إنهاء أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها وفقا لمعايير القياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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