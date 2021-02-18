هونج كونج تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا للفئات ذات الأولوية

من المقرر أن تطلق هونج كونج يوم 26 الشهر الجاري، برنامج تطعيم على مستوى المدينة ضد فيروس كورونا للفئات ذات الأولوية، حسبما صرح وزير الخدمة المدنية باتريك نيب في إيجاز صحفي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أنه، وفقا للايجاز، فسوف يتم إعطاء الأولوية في التطعيم لفئات معينة، بينها العاملون في المجال الطبي ومن هم في سن 60 عاما أو أكثر.

وتشمل المجموعات الأخرى ذات الأولوية موظفي دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة البيئية ومقدمي الخدمات عبر الحدود.

ومن المقرر وصول مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني إلى هونج كونج بعد ظهر غد الجمعة، بالإضافة إلى مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك بحلول نهاية الشهر وتقيم حكومة المدينة 24 مركزا للتطعيم مخصصة للقاح فايزر بيونتك، و5 مراكز تطعيم أخرى لتلقي لقاح.

وتقبل الحكومة تسجيل طلبات الحصول على اللقاح اعتبارا من 23 فبراير.