موسيماني: أحتاج حراسة شخصية للذهاب إلى المتجر في مصر

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن أهم ميزة يفتقدها منذ انتقاله لتدريب الأهلي، كما تطرق للحديث عن إمكانية تحقيق بطولات أخرى مع الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال موسيماني في تصريحات إذاعية في جنوب إفريقيا: «ما أفتقده من جنوب إفريقيا هو مساحتي الشخصية، أنا لا استطيع أن أجد مساحة شخصية هنا، فأنا في جنوب إفريقيا أستطيع الذهاب إلى المتجر في أي وقت والناس تعرف من أنا ويتركوني في حالي، أما في مصر لا».

وأضاف: «أنا لا أستطيع فعل نفس الشيء في مصر، هذا النادي كبير للغاية وأنا أتفهم الأمر تمامًا، وأدرك أن مايكل جوردان لا يمكنه التوجه إلى المتجر بسهولة، فأنا إن ذهبت إلى المتجر يكون من حولي 3 أو 4 حراس لأن الأهلي يمتلك 70 مليون شخص في مصر يشجعونه وكل واحد منهم يرغب في إلتقاط صورة تذكارية».

وتابع: «الحقيقة أنني لا أستطيع الذهاب للمتجر، لقد فعلت هذا الشيء مرة واحدة على مدار 5 أشهر، وهذا الشيء لا يمكن أن تجده في أوروبا، حتى يورجن كلوب يستطيع أن يتحرك بسهولة، لكن لسوء الحظ الجمهور هناك متحمس للغاية ولهذا أنا أفتقد الحياة في جنوب إفريقيا لأن الأمر هناك بسيط، بينما هنا الحياة تدور حول كرة القدم».

وبسؤاله عن أكثر اللاعبين مهارة والذين تدربوا تحت قيادته قال: «هناك مهارة في صناعة الأهداف وهناك مهارة في تسجيل الأهداف، هناك الكثير من اللاعبين الذين يمكن أن نذكرهم مثل سيرينو وثيمبا زواني».

وعن مديره الفني المفضل قال: «ليس لدي مدير فني مفضل بشكل مطلق، لكني أحب للغاية أليكس فيرجسون لأنه سيطر على الدوري الانجليزي لأكثر من 20 سنة، لكني معجب أيضًا بيورجن كلوب، وكارلو أنشيلوتي لأنه لا يقدر بشكل الكافي بالرغم مما حققه من بطولات، فهو مدرب صامت ويعمل للكرة فقط، ولديك دييجو سيميوني وكيف استطاع أن يجمع الفريق حول فلسفة خاصة به وأنا أحب اقتباس شيء من كل مدرب».

وأكمل: «حققنا الثلاثية ومن الممكن أن نحقق المزيد، هناك بطولتي كأس السوبر، ولو حققناهما فسيكون هذا دليل على أننا نستطيع أن نحقق شيء ما مجددًا».

وأتم: «الفوز على الأهلي بخمسة أهداف 5-0 كان شيء جيد، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر من الممكن أن يتكرر من جديد».