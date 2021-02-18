محافظ أسوان يناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية مارس

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بنهاية مارس المقبل، وهو الذي توازى مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات، وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقا لحجم الطلبات المقدمة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم استقبال طلبات التصالح من المواطنين على أي نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة، وذلك تنفيذا لتوجهيات رئيس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح أنه وفقا للتعليمات الواردة يسدد المتقدم بالتصالح، نسبة 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير الحالي، و40% إذا سدد في شهر مارس المقبل وذلك بدلا من الـ 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.