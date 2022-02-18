تعادل مثير بين قونيا سبور وقاسم باشا بالدوري التركي

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تعادل قونيا سبور مع ضيفه قاسم باشا 4 / 4، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 26 من الدوري التركي.

وتقدم قاسم باشا عن طريق مهدي بن أوناس في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك أميلتون التعادل لقونيا سبور في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 سجل عمار راحمانوفيتش الهدف الثاني لقونيا، قبل أن يتعادل هاريس هاردينوفيتش لقاسم باشا في الدقيقة 46.

ونجح سونير ديكمين في تسجيل الهدف الثالث لقونيا في الدقيقة 52، لكن أوموت بوزوك نجح في تسجيل الهدف الثالث لقاسم باشا في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أوبر مايل الهدف الرابع لقاسم باشا، لكن سوكول سيكاليشي نجح في إدراك التعادل لقونيا سبور من ضربة جزاء بعد ذلك بتسع دقائق.

ورفع قونيا سبور رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر طرابزون سبور، فيما رفع قاسم باشا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز باشاك شهير على مضيفه ريزه سبور 2 /صفر.

وتقدم باشاك شهير عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 33، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ريزه سبور عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.