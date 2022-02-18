 الاتحاد الأوروبي يدرس سبل تكوين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي - بوابة الشروق
الجمعة 18 فبراير 2022 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يدرس سبل تكوين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 11:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 11:06 ص

تدرس المفوضية الأوروبية حاليا سبل تكوين مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي؛ استعدادا لفصل الشتاء المقبل بعد أن أدى نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية وحدوث صدمة في الاقتصاد الأوروبي.

وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعتزم اقتراح حوافز والتزامات لضمان وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي في إطار خطة تستهدف "أمن واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار محتملة".

وبحسب المسودة المنتظر تقديمها خلال الشهر المقبل، سيكون هناك التزامات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بامتلاك حد أدنى من مخزونات الغاز بحلول 30 سبتمبر من كل عام.

يذكر أن نقص مخزونات الغاز الطبيعي حاليا عزز التوقعات باستمرار أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا حتى 2023 على الأقل، وهو ما يزيد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكي يعزز مرونة قطاع الطاقة لديه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك