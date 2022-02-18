رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: لا أحد يهدد روسيا

وصف رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفجانج إشينجر، غياب مسؤولين من الحكومة الروسية عن المؤتمر بأنه خطأ.

وقال إشينجر اليوم الجمعة في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية إن المئات من صانعي القرار المشاركين في المؤتمر يأسفون بشدة "لأن روسيا لا تمثل نفسها فيه".

ورغم أنه ليس من المقرر أن يشارك وفد رسمي من روسيا في المؤتمر، أكد إشينجر أن هناك أشخاصا ذوي خبرة من روسيا سيأتون، مضيفا أن الموضوع الرئيسي في مؤتمر ميونخ، الذي سيستمر من الجمعة إلى الأحد، هو: "ما هو حقا ضروري حتى يتخلى الجانب الروسي نهائيا عن سيناريو التهديد هذا على طول الحدود الأوكرانية ويعود إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية؟".

ووصف إشينجر المخاوف الأمنية الروسية بأنها "بعيدة الاحتمال"، لأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يتخذ خطوة نحو مزيد من التوسع شرقا في اتجاه الحدود الروسية منذ 18 عاما، وقال: "لماذا أصبح هذا الشيء عالقا للغاية الآن بعد 18 عاما؟ عضوية اوكرانيا فى الناتو غير مطروحة للنقاش".

وذكر إشينجر أن وراء ذلك رغبة روسية أعمق في استعادة الوضع الذي تكون فيه روسيا محاطة بدول تابعة "متخلية عن استقلالها الكامل"، وقال: "بالطبع هذا غير ممكن.. هنا في ميونخ نريد أن نجتمع ونقول إن كل دولة أوروبية يجب أن تكون قادرة على تحديد مصيرها. وبدون تهديد آخرين.. لا أحد يهدد روسيا".