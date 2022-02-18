ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في مدينة "بيتروبوليس" البرازيلية إلى 117 شخصا على الأقل.

وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة أن السلطات حثت السكان في عدة أحياء بالمدينة السياحية على الإجلاء عن منازلهم مع توقع استمرار هطول المزيد من الأمطار، فيما لايزال السكان في حالة صدمة بسبب الأنهار من المياه المحملة بالطين التي طمرت المنازل وجرفت سيارات وأشجار.

ويتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار بينما لايزال العشرات في عداد المفقودين في المدينة، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا من شمال ريو دي جانيرو، وفي الوقت الذي تقام فيه أولى الجنائز للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم.

ودعا الدفاع المدني المحلي، عبر رسائل نصية، السكان للجوء إلى منازل أقربائهم أو إلى الملاجيء العامة، بسبب كمية الأمطار التي تأثرت بها المدينة والتي من المتوقع أن تستمر بشدة تتراوح بين المتوسطة والقوية خلال الساعات المقبلة.

فيما تمكن عمال الإغاثة من إنقاذ 24 شخصا.. وحتى الآن، نزح ما يقرب من 850 شخصا عن منازلهم وانتقلوا إلى ملاجيء مؤقتة أقيمت الغالبية العظمى منها في مدارس عامة.