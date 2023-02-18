وزير الاتصالات يناقش مع قيادات شركة جوجل العالمية التوسع في مصر

على هامش منتدى الخدمات الحكومية المنتهية أعماله قبل أيام بدبى، عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اجتماعا مع قيادات شركة جوجل لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

تناول الاجتماع استعراض فرص التوسع فى أعمال شركة جوجل بمصر، واستكشاف إمكانية إنشاء مركز للشركة فى مصر لتقديم الخدمات، كما ناقش الاجتماع خطط الدولة المصرية لتنمية صناعة مراكز البيانات؛ حيث تم التطرق إلى فرص التوسع فى خدمات جوجل السحابية ومراكز البيانات بمصر.

حضر اللقاءات المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

وشارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخدمات الحكومية كضيف شرف الجلسة والتى عقدت تحت عنوان «حوار حول مستقبل الخدمات الحكومية» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى؛ حيث يجمع المنتدى قادة القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الخدمات الحكومية.

وأكد طلعت رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية وجهودها لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الوثابة لتحقيق انتقال سلس نحو عصر التحول الرقمى بشكل نموذجى متكامل من خلال تطوير ركيزتين رئيسيتين هما البنية التحتية للاتصالات، والكوادر البشرية حيث يتم تنفيذ مبادرات وبرامج لبناء القدرات فى مجالات التكنولوجيا المختلفة.

وأشار إلى أن مصر تأتى فى صدارة الدول الأفريقية فى سرعة الإنترنت الثابت، كما صُنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022.

وأكد دور التحول الرقمى فى تعزيز ثقة المواطنين فى المؤسسات الحكومية لاسيما مع زيادة الاعتماد على الأتمتة ورقمنة العمليات والاستفادة من تحليلات البيانات فى اتخاذ القرارات؛ موضحا أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم حاليا أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية للمواطنين فى قطاعات مختلفة؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على المنصة بلغ نحو 7 ملايين مواطن قاموا بإجراء 30 مليون معاملة على المنصة.

وفى سياق متصل، التقى عمرو طلعت مع عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بُعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات؛ حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر وضعت خطط ااستراتيجية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعى بأعلى كفاءة وبأوسع انتشار لتحقيق أفضل عائد للقطاعين العام والخاص؛ مشيرا إلى أن مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 3 أعوام يتولى دراسة وتصميم وتطوير وتنفيذ مشروعات ترتكز على وسائل علمية وتقنية رائدة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وغيره من التقنيات البازغة؛ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة خاصة فى مجالات معالجة اللغات الطبيعية، والزراعة، والرعاية الصحية.

من جانبه، أكد عمر بن سلطان العلماء على رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ وتطلعه إلى التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجال معالجة اللغات الطبيعية.

كما التقى طلعت مع كوجو بواكى نائب رئيس شركة ميتا للسياسة العامة فى أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا؛ حيث تناول اللقاء سبل التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتطبيقات الميتافيرس.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى والمشروعات المقترحة للتعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتطبيقات الميتافيرس.