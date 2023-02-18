جوتيريش: النظام المالي العالمي يتجاهل أفريقيا والقارة بحاجة للتمويل

صرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، بأن الاسثتمار في أفريقيا يحتاج إلى تمويل، ذاكرا أن النظام المالي العالمي يتجاهل القارة.



ودعا جوتيريش، خلال أعمال القمة الأفريقية الـ36 المنعقدة في أديس أبابا، إلى التركيز على سد احتياجات الدول النامية ومشاركة قارة أفريقيا في مجلس الأمن.



وأكد ضرورة مواصلة العمل لإقرار السلام في قارة إفريقيا، معربا عن قلقه من تنامي أنشطة الجماعات المسلحة في الكونغو والساحل.



جاء ذلك خلال انطلاق أعمال القمة السنوية الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".



وإلى جانب رؤساء الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد، يحضر أعمال القمة التي تستمر على مدي يومين، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



ويسعى القادة الأفارقة خلال القمة إلى الحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وفقا لوكالة رويترز.



كما سيتبنوا أيضا سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى التعجيل بتنفيذ كامل لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في أفريقيا، والتي بدأت بموجبها التجارة رسميا عام 2021.