منتخب تونس يخوض مرانه الأول في الإسكندرية قبل مواجهة جامبيا

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خاض منتخب تونس للشباب، مرانه الأول في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة منتخب جامبيا، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 19 فبراير حتى 11 مارس القادم.

وأدى منتخب نسور قرطاج مرانه الأول علي ملعب نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، وفقاً لترتيبات اللجنة المنظمة للبطولة.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الجامبي الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات تونس ، بنين ، زامبيا ، جامبيا.