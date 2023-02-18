ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على حداد لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها بمنطقة البدرشين.



توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، إلى قيام حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته بندقية خرطوش - 4 فرود محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.