 الرئاسة التونسية تطالب زعيمة الكونفدرالية الأوروبية للنقابات بمغادرة البلاد - بوابة الشروق
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الرئاسة التونسية تطالب زعيمة الكونفدرالية الأوروبية للنقابات بمغادرة البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 9:53 م

طالبت الرئاسة التونسية، اليوم السبت، الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لينش، بمغادرة البلاد في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بعد مشاركتها في احتجاجات نقابية للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانا رسميا، احتجت فيه على تصريحات أدلت بها لينش، ووصفتها بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي"، وقالت انها "شخص غير مرغوب فيه".

وشاركت لينش في وقفة احتجاجية، نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس، من بين وقفات أخرى في عدة ولايات، احتجاجا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.

وقالت لينش إنها حضرت لتقديم الدعم للاتحاد، داعية السلطات التونسية إلى الإفراج عن النقابيين الموقوفين ورفع يدها عن النقابات.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيانها "العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها".


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