أفادت وزارة الخارجية، بوفاة سيدة مصرية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وخلف أضرارا بالغة.

وقالت الوزارة في بيان، إن جهود البحث والإنقاذ كشفت عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية.

وأشارت إلى نقل جثمان الضحية إلى إحدى مستشفيات الولاية، ذاكرة أن السفارة المصرية في أنقرة تتابع التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كل الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان.

وتابع البيان: "تأسف وزارة الخارجية لهذا الخبر الأليم، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ".

ولفتت وزارة الخارجية، إلى مواصلة جهودها لمتابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، حيث تعمل غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة.