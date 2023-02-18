روسيا تعلن سيطرتها على مقاطعة في ضواحي خاركيف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت روسيا، اليوم السبت، سيطرتها على مقاطعة في ضواحي خاركيف، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القضيرة "تويتر".

في المقابل، أكد سلاح الجو الأوكراني، في وقت سابق اليوم السبت، إسقاط صاروخين كروز روسيين، أطلقا فوق أوكرانيا.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كاليبر فوق أوكرانيا من البحر الأسود اليوم السبت، مشيرا إلى أن "قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخين"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف أن "التهديد بشن هجمات صاروخية لا يزال قائما"، وحث المدنيين على اتباع توجيهات المسؤولين.

يأتي ذلك بعد أنباء عن انفجارات في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا صباح اليوم السبت.

ويذكر أن إنذارات بشأن غارات جوية تم إصدارها لمنطقة كييف ولكن تم رفعها لاحقا.