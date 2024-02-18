السكة الحديد تواصل ندواتها الشعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقد ندوات شعبية للتوعية ضد مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، حيث تم عقد ندوة يوم ٣٠ يناير الماضي بمركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية، وندوة أخرى يوم الإثنين الماضي بحي ثان شبرا الخيمة، بحضور قيادات من الهيئة، وممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة وبتواجد عدد من الأهالي.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إنه تم التأكيد خلال الندوة على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة في التصدي وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية، والتي تتسبب في تعريض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر، وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات، وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية.

وأضافت الهيئة إن هذه الظاهرة لها تأثير على عمليات التطوير التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في جميع القطاعات، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

وأشارت الهيئة إلى أن كل هذه التلفيات التي تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئا كبيرا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضحت الهيئة للحضور من أهالي المنطقة، خلال الندوة، بأنه يتم تصوير مرتكبي مثل هذا السلوك السلبي ويتم إحالة مرتكب السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبي هذه السلوكيات السيئة والمضرة.