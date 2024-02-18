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أجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة ميدانية لمجمع جراجات المقطم والمركزية للشؤون الفنية؛ لمتابعة سير العمل ومستجدات التطوير بالورش.

ووجه الشرشابي، اليوم الأحد، بضروره رفع كفاءة الأرضيات بكافة أرجاء المجمع ورفع كفاءة كافة الورش الفنية بكافة تخصصاتهم بكل الورش الفنية مع رفع كفاءه منظومة الإنارة والأسوار الخارجية، في إطار حرص الهيئة علي تحسين الموقع العام بكافه المباني الإدارية وتحسين المظهر العام بالمجمعات.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال مراحل التطوير والتصور المبدئى للإنشاءات من خلال الرسومات الهندسية، ومعرفة متطلبات الورش الفنية من البنية التحتية لتجهيزها ومراحل التنفيذ من خلال تصور الشئون الفنية لمراحل التنفيذ.

وشدد الشرشابي، على رئيس المركزية بعمل التصور للمشروعات بالنسبه لولأوية التنفيذ لاستمرار المجمع في تنفيذ مهامه بشكل متواصل، موجهًا بسرعة إجراء خطوات وإجراءات بيع الخردة والمحافظة علي مخازن الرواكد نظيفة بحي المقطم.