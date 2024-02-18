محافظ الغربية يوجه بتشديد الرقابة على أماكن بيع ياميش رمضان

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بنتائج تنفيذ حملات هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على أماكن بيع ياميش رمضان استعداد لحلول شهر رمضان المعظم.

ويأتي ذلك تطبيقا للدور التوعوي والتثقيفي للهيئة لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط عدد من المخالفات منها ضبط 1000 كيلو جرام قمر الدين منتهي الصلاحية، و600 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية، و6000 عبوة ملح وخل طعام غير مطابق للمواصفات القياسية، و500 كجم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و350 كجم حلوي منتهية الصلاحية، وربع طن حمص منتهي الصلاحية، و105 كجم جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم عسل أبيض وحليب بودرة منتهي الصلاحية.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية، أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.