أستاذ علوم سياسية يكشف عن الخطة الأمريكية لإقامة الدولة الفلسطينية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن أعلن أن أمريكا لن تؤيد عملية عسكرية في رفح، بدون وجود خطة تفصيلية واضحة المعالم، تكشف طريقة التعامل مع المدنيين.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن المعركة العسكرية في قطاع غزة أصبحت سياسية، وليست عسكرية بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث يستغل هذه الحرب في حملته الانتخابية المقبلة، رافضا الاعتراف بوجود دولة فلسطينية مستقبلاً، وهذه مواقف سياسي تهدف لبقائه في الحكم.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحول في السياسية الامريكية تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة وأن الحرب على قطاع غزة أصبحت جزءا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



ولفت إلى أن هناك خطة أمريكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتدريج، في مقابل تطبيع الدول العربية العلاقات مع دولة الاحتلال، ولكن هناك ضرورة للبدء في هدنة إنسانية من أجل تهدئة الأوضاع، وخلال هذه الهدنة قد تقوم الإدارة الأمريكية بطرح هذه المبادرة بالتفصيل، وهذا تطور إيجابي من الإدارة الأمريكية في ظل رفض الاحتلال لحماس والدولة الفلسطينية.