استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 79 إلى 85 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيه للكيلو.

وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 120 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسي ليتراوح بين 175 إلى 425 جنيه للكيلو.

وثبت سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 190 إلى 430 جنيها.

واستقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 210 جنيهات للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الجامبو ليتراوح بين 520 إلى 620 جنيها.

وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 90 إلى 230 جنيها.

واستقر سعر السمك البوري ليتراوح بين 90 إلى 150 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.